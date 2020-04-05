В Неаполе украинских врачей встретили песнями Русланы

В субботу, 4 апреля, вечером из здания одного из бизнес-центров Неаполя на полную мощность звучали песни Русланы в честь приезда украинских врачей.

Об этом сообщает в Facebook генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.

"Сегодня (4 апреля — ред.) в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы: так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу", — подчеркнул консул.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

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4 апреля в Италию прилетели 20 врачей — из системы Минздрава и МВД.

По материалам: ukrinform.ru