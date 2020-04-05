В небе над Италией появилась фигура Иисуса Христа: Божье знамение или игра света и тени

Возможно после этой статьи всем нам придется поверить в чудеса, ведь кажется итальянцы получили знак свыше.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

А дело в том, что в сети появилось фото, на котором видно, как сквозь тучи пробился солнечный силуэт, который своими очертаниями напоминает статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Жителю горда Агрополи Альфредо Ло Брутто удалось не только увидеть это явление своими глазами, но и запечатлеть его на камеру.

Выйдя на балкон своего дома, мужчина заметил, как на небе сквозь облака начал пробиваться солнечный свет, тем самым формируя очень необычный человеческий силуэт.

«Я был очарован видом. Я не часто делюсь фотографиями в социальных сетях, но когда я сделал снимки, я сразу почувствовал, что хочу, чтобы другие люди смогли насладиться такой красотой!», — написал Альфредо.

Тень, созданная необычным световым эффектом, действительно напоминает знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось о том, что события будут развиваться стремительно, скоро наступит пик эпидемии коронавируса в Украине.