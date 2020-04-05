В ВСУ зарегистрировали три случая коронавируса

По состоянию на 07:00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 07.00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляции) — 114 человек", — говорится в сообщении.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 28 человек.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Читайте также: В Украине зафиксировали 1251 случай коронавируса, 32 – летальных

Как сообщал Укринформ, всего в Украине на утро 5 апреля — 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 — летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru