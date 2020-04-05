В Украине зафиксировали уже 1251 случай коронавируса, 32 – летальных
По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.
"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 156 новых случаев", — говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 19 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 28 случаев;
Запорожская область — 39 случаев;
Ивано-Франковская область — 105 случаев;
Кировоградская область — 37 случаев;
г. Киев — 225 случаев;
Киевская область — 82 случая;
Львовская область — 15 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 9 случаев;
Ривненская область — 38 случаев;
Сумская область — 49 случаев;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 60 случаев (один случай снят в связи с технической ошибкой специалистов области во время внесения данных);
Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Уточняется, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на коронавирус.
По материалам: ukrinform.ru