В Украине зафиксировали уже 1308 случаев коронавируса, 37 – летальных

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом сообщает канал Коронавірус_інфо со ссылкой на Минздрав Украины.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев COVID-19", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в целом уже 28 человек выздоровели от этого недуга — повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

Читайте также: В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей за три недели

Как ранее сообщало агентство, по состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщение о подозрении на коронавирус.

По материалам: ukrinform.ru