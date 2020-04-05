Воды в Крыму осталось на 3 месяца: оккупанты бьют тревогу

В оккупированном Россией Крыму исчерпываются запасы воды, их может хватить только на 3 – 3,5 месяца. Суммарный объем в крымских естественных водохранилищах составляет всего 106,2 млн кубических метров, что на 88 млн кубометров меньше чем в прошлом году на это время.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Оккупанты вынуждены подавать воду крымчанам с перебоями. Местные жители жалуются, что воды нет по полдня, а когда к вечеру начинают воду подавать, то долго из кранов идет воздух, который гоняет счетчики. Люди возмущены, что их лишили элементарных средств гигиены в условиях эпидемии коронавируса.

О проблемах с водой наконец заговорил и так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов.

«В Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. Полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя. Полномочиями по введению почасовой подачи воды в режиме повышенной готовности обладает администрация города», — сообщил Аксенов.

Надо отметить, что проблемы с водой в Крыму начались после оккупации его Россией. В связи с этим Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода, обеспечивающая до 90% его потребности.

Украина постоянно напоминает Путину о готовности подать воду, когда РФ уберется с украинской территории, поэтому ответственность за проблемы несет исключительно Кремль.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус ускорит уход Путина.