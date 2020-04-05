Волонтеры Инициативы Героям Майдана из Варшавы, которые ежегодно проводят акцию “Праздники без папы”, помогают медикам украинских больниц, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

На собранные средства уже приобрели самые необходимые средства гигиены и защиты для медиков в Кривом Роге и Коломые, рассказала корреспонденту Укринформа волонтер Инициативы Героям Майдана Виктория Батрин.

"Среди вдов и волонтеров, которые задействованы в акции "Свята без тата", также медики. Хотим помочь им, а также другим медикам, поскольку защищенный врач — это безопасность также и наших родных и близких в Украине. Если мы не позаботимся о безопасности врачей, то вскоре некому будет лечить людей", — отметила Батрин.

Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам/Фото: Inicjatywa Bohaterom Majdanu, Facebook

По материалам: ukrinform.ru