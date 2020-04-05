Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам

Общество
Таисия Слепцова0

Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам

Волонтеры Инициативы Героям Майдана из Варшавы, которые ежегодно проводят акцию “Праздники без папы”, помогают медикам украинских больниц, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

На собранные средства уже приобрели самые необходимые средства гигиены и защиты для медиков в Кривом Роге и Коломые, рассказала корреспонденту Укринформа волонтер Инициативы Героям Майдана Виктория Батрин.

"Среди вдов и волонтеров, которые задействованы в акции "Свята без тата", также медики. Хотим помочь им, а также другим медикам, поскольку защищенный врач — это безопасность также и наших родных и близких в Украине. Если мы не позаботимся о безопасности врачей, то вскоре некому будет лечить людей", — отметила Батрин.

Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам

Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам/Фото: Inicjatywa Bohaterom Majdanu, Facebook

Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам

Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам

Волонтеры из Варшавы собирают помощь украинским медикам

По материалам: ukrinform.ru


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