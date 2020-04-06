Бывшего митрополита УГКЦ в США госпитализировали с признаками COVID-19

Митрополита Украинской греко-католической церкви в США Стефана Сулика доставили в госпиталь с признаками COVID-19.

Об этом сообщил митрополит Филадельфийский Борис Гудзяк на странице в Facebook.

«Несколько часов тому назад 95-летнего владыку Стефана завезли в госпиталь. У него все признаки COVID-19 и все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый comfort care», — написал Гудзяк.

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По состоянию на утро 6 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру составляет 1 274 376 — в том числе 69 480 летальных случаев и 264 838 человек уже выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru