Финляндия планирует забирать сезонных работников из Украины чартерами

Министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников с Украины.

Об этом сообщает Yle.

«Финляндия планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных работников сельского хозяйства с Украины», — говорится в сообщении.

В Финляндии они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы, которые остро нуждаются в рабочей силе.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться, и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

Как отмечается, нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. В сложившейся ситуации под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

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По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран – они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

Фото: Mikko Koski / Yle

По материалам: ukrinform.ru