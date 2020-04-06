ИМИ зафиксировал 43 случая физической агрессии против журналистов в Украине с начала года

В первом квартале 2020 года эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 62 случая нарушений свободы слова, большинство из которых относились к физической агрессии против журналистов (43).

Таковы данные ежемесячного мониторинга нарушений Института массовой информации "Барометр свободы слова", сообщается на сайте ИМИ.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений свободы слова за этот период было зафиксировано в таких категориях, как препятствование законной журналистской деятельности — 31 (за аналогичный период прошлого года было зафиксировано чуть больше препятствований — 33) и юридическое давление — девять (больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано шесть случаев).

"Также зафиксировано шесть случаев избиения и пять — угроз, кроме того, по четыре случая в категориях "доступ к публичной информации" и "киберпреступления". Также зафиксировано два случая непрямого давления (слежка за журналистами) и один случай повреждения имущества журналистов" , — сказано в сообщении.

Эксперты ИМИ также обращают внимание на тенденцию закрытости и избирательности в отношении журналистов со стороны Офиса Президента, органов власти, органов местного самоуправления.

Кроме того, ИМИ зафиксировал девять случаев нарушений прав журналистов во время действия карантина — причинение телесных повреждений и недопуск на мероприятия местной власти. В частности, в Хмельницкой области журналистке NewsOne, которая снимала сюжет о продаже медицинских масок в торговом заведении, наложили гипс на руку после нападения продавца масок.

В ИМИ также отметили, что местные власти, пользуясь введенным ограничительными мерами в связи с карантином, неправомерно не допускали журналистов на заседание горсоветов и райсоветов.

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"Нарушения зафиксированы в 17 регионах страны. Больше всего нарушений зафиксировали в Киеве (15) и по шесть случаев — в Одесской области, Полтавской и Херсонской областях", — говорится в мониторинге.

Отмечается, что в первом квартале ущемлениям своих прав больше всего подверглись журналисты (29 человек), чем журналистки (27).

"Итого, с начала года в Украине зафиксировано всего 62 случая нарушений свободы слова. Из них препятствование — 31, юридическое давление — девять, избиения — шесть, угрозы — пять, ограничение доступа к публичной информации и кибератаки — по четыре случая", — отметили в ИМИ.

По материалам: ukrinform.ru