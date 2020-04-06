Лучшего зрелища я не видел – блогер рассказал, как силовики в «ДНР» соблюдают «указ» Пушилина о режиме повышенной готовности

Блогер из оккупированного Донецка, пишущий под ником «hochu_domoy», сообщает, что представители силовых структур так называемой «ДНР» не выполняют «указ» Дениса Пушилина о режиме повышенной готовности. По его словам, силовики ездят и ходят по оккупированному Донецку без масок, тем самым подают неправильный пример жителям «республики».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал блогера»hochu_domoy», передает НБН.

Блогер из оккупированного Донецка, пишущий под ником hochu_domoy, сообщает, что представители силовых структур «ДНР» — «ГАИ», «МЧС», «МГБ» и других силовых подразделений «республики», проигнорировали «указ» главаря «республике» о режиме повышенной готовности.

«По городу ходят и ездят без масок представители силовых структур, «военной комендатуры», «налоговой», «прокуратуры». Лучшего зрелища я не видел за весь период конфликта», — пишет блогер.

В комментариях под постом блогера, жители оккупированного Донецка пишут, что такое несерьезное отношение силовиков к «указу» Пушилина свидетельствует о том, что официально в «республике» карантин не объявлен. Но, некоторые пользователи отметили, что «дело не в карантине, а в ответственности».

Сам же блогер иронично отметил по этому поводу:

«Естественный отбор сделает свое дело».

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей рассказали, что ждет жителей «республики», которые ходят без масок.