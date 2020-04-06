Полиция «ДНР» переведена на особый режим – пользователи соцсетей рассказали, что ждет жителей «республики», которые ходят без масок

Жители временно оккупированной Донецкой области в социальных сетях пишут о том, что представители НВФ останавливают на улицах людей без масок и проверяют у них документы.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители ОРДЛО делятся в социальных сетях информацией о происходящем в так называемой «ДНР» во время карантина. По информации жителей оккупированного Донецка «полиция ДНР» проверяет документы у людей без масок. А вот, например, в оккупированной Ясиноватой, у всех въезжающих в город, представители НВФ, проверяли прописку.

Кроме того, «полиция ДНР» контролирует тех, кто находится дома на самоизоляции. Для этого даже набирают волонтеров.

«По городам, на базе молодежных организаций, набирают волонтеров для работы с теми, кто находится на самоизоляции. А «полиция ДНР» переведена на особый режим», — пишет жителей оккупированной Донецкой области.

Как известно, ранее главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявлял о том, что он не собирается вводить в «республике» режим чрезвычайной ситуации, он считает, что это негативно повлияет на экономику «республики». По его словам, на данный момент достаточно «режима повышенной готовности».

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