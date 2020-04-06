Минздрав отныне один раз в день будет публиковать данные по заболеваемости COVID-19

Общество
Таисия Слепцова0
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Минздрав отныне один раз в день будет публиковать данные по заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения отныне лишь один раз в день будет сообщать статистику по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине в Facebook.

"Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG

По материалам: ukrinform.ru


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