На похороны в Украине пропустят только при условии прохождения карантина

Пограничники будут пускать на похороны в Украину при условии, что все, кто приедет из-за границы, обязательно пройдут 14-дневный карантин после похорон.

Об этом рассказал в прямом эфире на странице ГПСУ в Facebook заместитель начальника департамента — начальник управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк, сообщает корреспондент Укринформа.

«Все гуманитарные вопросы, в частности относительно похорон в другой стране, принимаются отдельными решение относительно этих граждан, в частности, председателем ГПСУ. Однако, важно учесть, что вопрос карантина не снимается. Поэтому при попадании на территорию Украины необходимо будет остаться на карантинный срок, чтобы в самоизоляции пройти карантинные меры и затем вернуться обратно. Если этот вопрос не будет соблюден, лица, которые его нарушили, будут привлекаться к административной ответственности», — подчеркнул Лысюк.

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В ГПСУ объяснили, что лица, которые приехали на похороны из-за границы, должны после остаться на карантин. При пересечении границы у них, как и у всех, измерят температуру, в то же время они сознательно должны отнестись к присутствующим на похоронах, учитывая распространение коронавируса.

Граждане Украины, которые имеют семью в Польше или в другой стране и хотят туда вернуться, должны осознавать, что если родственники за ними приедут в Украину на машине, то они должны 14 дней находиться на карантине в Украине, и только после этого вернуться все вместе в другую страну. А там, соответственно, уже будут действовать свои карантинные нормы, объяснил Лысюк.

Он добавил, что граждане, которые возвращаются из-за границы, и если у них есть возможность находиться на самоизоляции у себя дома, должны соблюсти такой режим. Если у граждан возможности изолироваться на 14-дневный срок нет, их отправят в медицинские учреждения или гостиницы, которые определены в областных государственных администрациях на местах.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru