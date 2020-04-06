Неделя начинается с приятного потепления: прогноз погоды на 6 апреля 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 6 апреля в Украине начнется долгожданное потепление.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине как в понедельник 6 апреля, так и впредь, будет солнечной и теплой во всех без исключения областях Украины, и только кое-где будет наблюдаться легкая облачность. Более того, все идет к тому, что и ночи будут становиться все теплее.

Средняя температура воздуха в зависимости от регионов поднимется на 1-5 градусов. Самыми теплыми регионами страны в понедельник будут Запад и Юг. Здесь температура поднимется до 12 – 17 градусов тепла. Несколько прохладнее будет в Центре и на Востоке сравнительно – +10… +13 градусов.

Ночи 6 и 7 апреля скорее всего будут последними холодными ночами этой весной. Уже с 8 апреля ночная температура не будет опускаться ниже 3 — 7 градусов с плюсом.

В Киеве уже традиционно будет отображаться среднестатистическую погода по Украине. В столице 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет на уровне +12… +14 градусов.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 4-5 апреля.