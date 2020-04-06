Пенсионерам автоматически начислят помощь в 1000 гривень

Пенсионный фонд Украины автоматически начислит пенсионерам средства на выплату единовременной денежной помощи в размере 1 тысячи гривень, выделенных Кабинетом министров Украины.

Об этом говорится в видеоразъяснении, опубликованном на странице ПФУ в Facebook.

«В условиях карантина государство выделило необходимые средства на выплату единовременной денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривень. Доплату получат около 10 миллионов человек, размер пенсии которых не превышает 5 000 гривень. Денежные средства Пенсионный фонд Украины начислит автоматически, без обращений пенсионеров», — говорится в видео.

Также в нем отмечается, что выплату начнут после выделения денежных средств из государственного бюджета.

«Деньги на личные банковские карточки зачислят безотлагательно. Укрпочта обеспечит доставку средств пенсионерам домой в течение 5 дней. Тем, кому по разным причинам денежную помощь не доставят в первые 5 дней, она будет выплачена вместе с пенсией», — информируют в ПФУ.

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Как сообщал Укринформ, на заседании 1 апреля Кабинет министров принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году.

Так, Пенсионному фонду Украины поручено в апреле 2020 года обеспечить проведение выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1 000 гривень пенсионерам, пенсия которых не превышает 5 000 гривень.

29 марта 2020 года Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект закона № 3279 «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

Согласно предлагаемым изменениям, Кабинет министров Украины предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru