О том, что «Цирконы» не справляются с основными задачами, поскольку «летят не туда, куда надо», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение руководителя лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрея Кульчицкого, опубликованное «Суспільним».

По словам Кульчицкого, помимо всего вышеописанного, все, чем оснащаются «Цирконы», не соответствует характеристикам как «супер», так и «гипер» — все это является не более, чем словами, а в действительности к боевому применению этим ракетам «еще идти и идти», так как она не исполняет «ту работу, для которой приспособлена», а также «заряжены» малым объемом взрывчатки (40 кг), если сравнивать с X-101/X-22.

Глава лаборатории КНИИСЭ подчеркнул — ПВО, которыми располагает Украина, в состоянии успешно сбивать «Цирконы», в частности, на одном из обломков ликвидированной в понедельник ракеты отчетливо видно, что боеприпас «приземлен» системой Patriot.

Отдельно стоит добавить — предполагалось, что «Цирконы» не могут достигать гиперзвуковых скоростей, но согласно исследованиям, данный тип ракеты все же гиперзвуковой (до 9 МАХов), то есть сложнее для ликвидации.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщали, почему РФ начала применять «Цирконы».