В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera представитель ГУР МОУ рассказал, что у Кремля есть три цели, которых он попытается достичь, используя теракт в концертном зале ТЦ Красногорска, пишет «НБН».

По словам спикера военной разведки, российские власти с помощью нападения на людей в «Крокус Сити Холле» попытаются оправдать эскалацию войны против нашей страны, а также тотальную мобилизацию граждан РФ.

Черняк отметил, что также нельзя исключить, что Москва попытается использовать тему борьбы с терроризмом, в частности с ИГИЛ, чтобы отвлечь внимание от военных преступлений ВС РФ в Украине, а также выйти из международной изоляции.

Пресс-секретарь добавил, что власти РФ активно обвиняют Украину в причастности к теракту в Подмосковье, что свидетельствует о заинтересованности российского руководства в этом нападении.

Напомним, в ISW объяснили, зачем белорусский диктатор Александр Лукашенко подорвал нарратив Кремля о намерении террористов после нападения на «Крокус Сити Холл» сбежать в Украину.