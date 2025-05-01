Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Службы безопасности Украины (СБУ), правоохранителям удалось предотвратить убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко, и по «горячим следам» задержать нападавшую особу.

Как стало известно, сотрудники СБУ смогли не допустить убийства известного общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко, на которого в этот четверг, 1 мая, была совершена попытка покушение — нападавшая применила огнестрельное оружие (судя по кадрам — 9-миллиметровый пистолет Макарова), стремясь «ликвидировать» патриота. Впрочем, благодаря профессиональным и мгновенным действиям спецслужб, фигурантку задержали на месте инцидента.

В СБУ добавили — жизни Сергея Стерненко, в соответствии с предварительной информацией, ничего не угрожает.

Также, не прекращается ведение оперативно-следственных мероприятий, и об изменениях ситуации, СБУ проинформирует дополнительно.

Фото — t.me/SBUkr

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