Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Службы безопасности Украины (СБУ), задержанной оказалась 45-летняя жительница Одесчины, которая выехала в столицу. В конце 2024 года, фигурантка была дистанционно завербована спецслужбами РФ во время поиска «быстрого заработка» в сети Интернет.

В соответствии с материалами дела, российские кураторы поначалу заказали злоумышленнице ведение наблюдения за определенными авто, фотографирование транспортных средств и передачу этих данных своему «контактеру». Позднее агенту рассказали, как собрать самодельное взрывное устройство, а также посоветовали переехать в квартиру, расположенную в центральных районах столицы.

С середины прошлого месяца, фигурантка приступила к отслеживанию перемещений Стерненко, поселившись в жилом комплексе активиста. Спецслужбы РФ предоставили злоумышленнице координаты тайника, в котором заранее спрятали пистолет Макарова и патроны к нему.

Утром четверга, 1 мая, куратор приказал убить активиста рядом с его домом, так как злоумышленница уже знала марку авто и приблизительное время, в которое Стерненко покидает квартиру.

В момент выхода волонтера из дома, злоумышленница сделала несколько выстрелов, угодив в ногу Стерненко. Впрочем, нападавшую мгновенно задержала оперативная группа СБУ.

Кроме того, во время обысков у фигурантки обнаружен смартфон, переписка в котором подтверждает сотрудничество с РФ. Также, найден компоненты самодельного взрывного устройства.

В соответствии с частью 2 статьи 111 (госизмена в условиях военного положения), части 2 статьи 15, части 3 статьи 27 и части 2 статьи 115 (относительно заказного покушения на убийство) «УКУ», задержанная может отправиться «за решетку» на 15 лет.

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Фото — ssu.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в СБУ показывали фото нападавшей на волонтера Стерненко.