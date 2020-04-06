Сегодня стартует Всеукраинская школа онлайн»

Сегодня в 10 часов утра для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери откроет "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом в Facebook написала первая леди Украины Елена Зеленская.

"Более 40 учителей записали для вас видеоуроки по 11 школьным предметам и приложили все усилия, чтобы сделать их интересными и полезными", — отметила она.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать такие украинские телеканалы:

5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»

6-й класс — ZOOM и NewsOne

7-й класс — ZIK и «5 канал»

8-й класс — «Индиго» и УНИАН

9-й класс — «Рада» и UA: Культура

10-й класс — UA: Первый

11-й класс — М1

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Все уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на медиасервисах и интернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки «Всеукраинской школы онлайн» будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.

"Уважаемые родители, следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь сами! Дети, успехов вам в учебе! Остаемся дома! Учимся дома!»- отметила Зеленская.

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Как сообщал Укринформ, решением правительства карантин, который начался в Украине 12 марта из-за эпидемии коронавируса, продлен до 24 апреля.

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 37 летальных, 27 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru