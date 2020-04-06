Соцкампания Минздрава: рестораны MAFIA обеспечивают обедами врачей в Харькове и Киеве

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Соцкампания Минздрава: рестораны MAFIA обеспечивают обедами врачей в Харькове и Киеве

Сеть ресторанов MAFIA присоединилась к социальной кампании Министерства здравоохранения по поддержке врачей, которые борются с распространением эпидемии коронавирусной болезни в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала карантина компания начала на постоянной основе обеспечивать комплексными горячими обедами врачей Харьковской областной клинической инфекционной больницы и городской клинической больницы №2. В ближайшее время эта инициатива распространится и на медицинские учреждения города Днипро", — говорится в сообщении.

При приготовлении и доставке еды работники ресторанов и курьеры выполняют все необходимые правила безопасности: используют средства индивидуальной защиты, соблюдают правила гигиены, также каждые два часа проводится температурный скрининг персонала.

Читайте также: В Виннице рестораторы наладили поставки еды медикам в больнице

Министерство здравоохранения Украины продолжает свою инициативу # ПідтримуюЛікарів и призывает отечественных представителей бизнеса и волонтеров присоединятся к этому важному делу.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Маски для лица: защищают ли они от коронавируса, и кому стоит их носить?

Юрий Пушкин

ГПСУ пока не подтверждает задержание Россией украинских рыбаков

Таисия Слепцова

Что будет с «евробляхами»: в аппарате президента анонсировали крупные штрафы

Юрий Пушкин

Добавить комментарий