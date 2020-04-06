Уход Путина: начат переход от теории к практике

В одно и то же время 2 апреля самоизолированный Путин и бывший диверсант-наемник Гиркин выступили с обращениями к россиянам. Только российский президент делал это в прямом эфире из подземного бункера, а самозванец Стрелков в соцсетях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Глава Кремля перевел стрелки по борьбе с коронавирусом на местные власти, разрешив им по своему усмотрению принимать карантинные меры на вверенных территориях, а россиян освободил от работы до 30 апреля.

В ответ Гиркин заявил, что Путину уже «клеят ласты» и назвал главными преемниками мэра Москвы Собянина и Шойгу. Правда сказал это Стрелков без особого энтузиазма, видимо эти товарищи ему не очень симпатичны. Но просили озвучить, он и озвучил.

На следующий день известный профессор Соловей также твердо объявил, что главным становится Собянин.

Таким образом Кремль используя свои неформальные каналам связи с населением России, коими являются Гиркин и Соловей, фактически сообщил о начале ухода Путина и указал на Собянина, как на преемника.

Ранее сообщалось о том, что после появления в небе над Италией божьего знамения коронавирус в стране пошел на спад.