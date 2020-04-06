В киевской больнице скончался работник Укроборонпрома

Работник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", который заболел коронавирусом, умер в одной из киевских больниц.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

«Работник небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", который заболел коронавирусом и находился в одной из киевских больниц в тяжелом состоянии, умер. Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь — с 1975 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе выразили соболезнования семье и коллективу.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

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Утром 5 апреля в Украине был зафиксирован 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru