В правительстве опубликовали распоряжение о предоставлении гуманитарной помощи Италии

Кабинет министров поручил Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел и ГСЧС согласовать с соответствующими итальянскими органами и обеспечить доставку груза гуманитарной помощи Италии.

Соответствующее распоряжение № 381-р от 6 апреля опубликовано на Правительственном портале.

Отмечается, что документ принят "во исполнение Указа Президента Украины от 3 апреля 2020 г. №129 "О предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республикеˮ для содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Итальянской Республике вследствие распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно распоряжению, МВД и ГСЧС должны обеспечить отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи.

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МИД, МВД и ГСЧС также поручено согласовать с соответствующими органами Итальянской Республики вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи.

Кроме того, Государственная таможенная служба должна обеспечить оперативное таможенное оформление, а Администрация Госпогранслужбы — первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 3 апреля подписал указ №129/2020 о предоставлении гуманитарной помощи Италии. По данным Офиса Президента, в рамках оказания гуманитарной помощи в Италию должны были отправить бригаду украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Кроме того, на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава отправились помогать итальянским врачам. Миссия продлится две недели.

По материалам: ukrinform.ru