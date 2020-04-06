В торговых портах Украины продолжаются меры безопасности в связи с коронавирусом

В торговых портах Украины за мероприятия по противодействию распространению COVID-19 ограниченно схода на берег кораблей. Продолжаются мероприятия по безопасности в связи с коронавирусом.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

"Не является исключением и Мариупольский торговый порт, где контроль вместе с другими санитарно-карантинными службами осуществляют военнослужащие Донецкого пограничного отряда.

Ими проводится не только температурный скрининг экипажа, но и проверяются санитарные декларации и проводятся опросы всех членов экипажа на предмет наличия или отсутствия симптомов COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки каждого судна и его оформления пограничники, как и другие контролирующие службы, заходят в масках и защитных костюмах.

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"Меры контроля касаются всех без исключения членов экипажа. Также капитану и команде судна пограничники доводят до ведома условия карантина, которые действуют в Украине с целью недопущения распространения COVID-19", — добавили в сообщении.

С начала карантина не было обнаружено ни одного человека из состава команд судов с признаками заболевания. В случае их выявления — мероприятия контроля прекратятся, а человек с подозрением и те, кто с ним контактировал, будут изолированы.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 37 летальных, 27 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru