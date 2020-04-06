Волнение, страх и другие эмоции: что чувствуют украинцы на карантине

Среди базовых эмоций во время карантина украинцы чаще всего испытывают радость и заинтересованность или волнение. Менее выражены – удивление, гнев, печаль и страх. Еще менее выражены – отвращение, чувство вины, стыд и безразличие.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса "Эмоции и поведение украинцев на карантине: специальный проект", проведенного Социологической группой "Рейтинг", старшие украинцы сегодня меньше испытывают страх.

"Среди базовых эмоций опрошенные чаще всего испытывают радость и интерес/волнение. Менее выражены – удивление, гнев, печаль и страх. Еще менее выражены – отвращение, чувство вины, стыд и безразличие", — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным опроса, представители самой младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других испытывают радость и безразличие. Молодые (30-39 лет) — гнев. Опрошенные среднего возраста чаще испытывают удивление. Интересно, что старшие реже других испытывают безразличие, неприязнь и удивление. В то же время в старшем возрасте чаще наблюдается печаль/грусть. Интересно также то, что старшая группа меньше испытывает страх, несмотря на то, что именно они – группа риска сегодня.

Как отмечается, женщины чаще мужчин испытывают радость, удивление, интерес/волнение, чувство вины и печаль. Мужчины — безразличие, неприязнь /отвращение и гнев.

"Наблюдаются интересные зависимости между изменением в частоте выполнения дел во время карантина и эмоциональным состоянием. Итак, наша деятельность способна управлять эмоциональными состояниями, так же, как и эмоциональные состояния вызывают изменения в деятельности и поведении. Кроме этого, эмоциональный фон зависит также от физического состояния человека и физических параметров среды (комфортная температура в помещении или улице, солнце, свежий воздух, достаточная дистанция с другими людьми, собственная территория — все это позволяет сохранять психологические границы личности, чувствовать себя лучше, быть в хорошем настроении)", — говорится в сообщении.

Так, те, кто чаще начал смотреть новости в последнее время, чаще других отмечали, что испытывают страх и удивление – это не удивительно, потому что новости подают информацию и факты так, чтобы "продать" нам эмоции и "привязать" к просмотру. При этом "привязать" к негативным эмоциям всегда легче, чем к положительным.

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Те, кто больше употребляет алкоголя, чаще испытывают страх, неприязнь, гнев, удивление и грусть, следовательно, алкоголь не помогает улучшить эмоциональное состояние, а наоборот, погружает человека в деструктивные переживания.

Согласно опросу, те, кто стал реже общаться с друзьями и близкими, чаще испытывают печаль и гнев. А те, кто чаще общается с друзьями, чаще других испытывают радость.

Зато те, кто стал чаще заниматься сексом и делать онлайн-покупки, больше других испытывают удивление и радость и значительно меньше – печаль. Также наблюдается тенденция, что среди тех, кто стал реже заниматься спортом, своим хобби или просто слушать музыку, чаще других имеют негативные эмоции: печаль, гнев и страх.

Те, кто стал больше спать, больше ощущают равнодушие, отвращение и гнев: сознание человека пытается уберечь его от стресса, следовательно, сон "исключает" на определенный промежуток времени переживания, но не помогает преодолеть их только одним сном.

Те, кто стал больше бывать на свежем воздухе, чаще испытывают радость (здесь срабатывают физические параметры среды, которые способны улучшить эмоциональный фон), но одновременно у них повышенное чувство вины (что связано с карантинными ограничениями).

"Мы можем менять свой эмоциональный фон с помощью простых вещей, например, меньше смотреть новостей, чтобы меньше тревожиться и испытывать страх; больше общаться с родными и друзьями, чтобы чувствовать радость и не унывать. Заниматься конструктивной деятельностью для улучшения эмоционального фона: секс, хобби, спорт, свежий воздух, любимая музыка. И избегать деструктивного поведения, чтобы не погружать себя в негативные переживания: слишком много алкоголя, сна, новостей, одиночества (отсутствия общения)", — заключают авторы проекта.

Опрос проводился 1-2 апреля 2020 года. Выборочная совокупность: 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки телефонных номеров.

Проект выполнен в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью Pollaris.

Как сообщал Укринформ, 11 марта правительство приняло постановление о введении с 12 марта до 3 апреля 2020 г. на всей территории Украины карантина, запретив посещение учреждений образования, проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Впоследствии карантин был продлен до 24 апреля, а с 6 апреля в Украине ужесточаются требования к ограничительным мероприятиям в связи с карантином.

В Украине по состоянию на 9:00 подтверждено 1319 случаев COVID-19, из них 38 человек умерли, 28 — выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru