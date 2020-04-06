Украинские меценаты уже собрали пять миллионов на лечение медиков и больных с COVID-19

Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Министерства здравоохранения и собрали 5 млн гривень на лечение медиков, больных COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

"Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Минздрав # ПоддерживаюВрачей и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившихся при выполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривень", — говорится в сообщении .

Отмечается, что для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

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В Минздраве отметили, что сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. "Поблагодарить их за самоотверженную работу — самое малое, что может сделать каждый из нас", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавируса, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru