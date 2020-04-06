Зеленский обсудил с главой УГКЦ трансляцию богослужений на Пасху

Президент Владимир Зеленский обсудил с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом вызовы и задачи по борьбе с коронавирусом и важность свершения пасхальных богослужений онлайн.

Об этом сообщается на сайте УГКЦ.

"6 апреля 2020 года в помещении Офиса Президента состоялась рабочая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Отцом и Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом. Встреча состоялась по инициативе Президента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования величайшего христианского праздника – Пасхи.

Президент отметил активную роль УГКЦ в противодействии распространению этой смертельно опасной болезни. Во время встречи отмечалось, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения этого вируса в нашем обществе, а поэтому ответственность церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности являются сейчас особенно большими.

"Глава страны пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет немалую угрозу их жизни и здоровью", — рассказали в УГКЦ.

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В свою очередь Блаженнейший Святослав проинформировал Президента о своем обращении к верующим, чтобы они максимально участвовали в пасхальных богослужениях в домашних условиях, и предоставленную возможность освящения лозы и пасхальных корзин в формате онлайн-трансляции.

Вместе с тем глава УГКЦ, по информации пресс-службы церкви, направил прошение к Президенту о необходимости поддержания «Общественного вещания» и важной роли Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ее центральных и региональных телевизионных, цифровых и радіоплатформ для распространения трансляций пасхальных богослужений во всей Украине.

Отмечается, что эфир Общественного вещания, особенно в нынешних обстоятельствах, является важным инструментом для обеспечения участия верующих в пасхальных богослужения в своих домах во всех уголках Украины.

В УГКЦ добавили, что в завершение встречи Зеленский и Блаженнейший Святослав согласовали формат сотрудничества между церковными и государственными органами в различных областях Украины и обменялись пожеланиями веселых праздников Пасхи Господней и доброго здоровья.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 1 297 846, из них 71 282 — летальные, 272 819 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru