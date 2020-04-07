А о смерти Вакарчука даже не заикнулись — соцсети возмущены тем, что на официальной странице ОПУ появилось поздравление для Ирины Билык

Популярная украинская певица празднует свой 50 день рождения, с чем и решили её поздравить в Офисе президента. Правда, пользователи соцсетей не разделили этих поздравлений, отметив, что на фоне войны на Донбассе, пандемии коронавируса и падения экономики такие поздравления выглядит неуместно.

Вечером 6 апреля на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook появился пост о поздравлении певицы Ирины Билык с юбилеем.

Об этом пишет «НБН«.

В пресс-службе отметили, что Билык покорила миллионы сердец своим творчеством и пожелали ей вдохновения, чтобы написать ещё больше прекрасных песен.

Правда, многие пользователи соцсети были удивлены подобным поздравлением отметили, что в такой трудной ситуации — это неуместно. Кое-кто также отметил, что о действительно важных личностях в ОПУ не вспоминают.

«Интересно, а о Героях, которые отдают свои жизни за Украину, ОП вспоминал? Что-то не припоминаю… Конечно же, я поздравляю Ирину, но наши военные больше достойны уважения. Да, кстати, я также не видела, чтобы ОП выражал сочувствие родственникам погибших Героев». «А можно, чтобы и меня Голобородько по радио поздравил?» «Кто следующий? Иво Бобул?» «А с дефолтом нас также будут поздравлять?» «То есть, выразить слова соболезнования в связи со смертью Ивана Вакарчука ОП не нашел времени? Ну да… Билык же гораздо больше сделала для Украины…» «Война, крах экономики, пандемия… а президент о шоу-бизнесе думает»

Напомним, ранее мы писали, что в соцсетях появилась реакция на первый день без метро.