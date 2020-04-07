Госисполнитель «погорел» на взятке

СБУ разоблачила чиновника Черкасского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, госслужащий категории "Б" требовал деньги от местного жителя за закрытие исполнительного производства. В тысячидолларов США чиновник оценил "решение вопроса" о снятии ареста с имущества и отмене запрета гражданину въезда и выезда с территории Украины. Правоохранители задержали госслужащего согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранта о подозрении", — говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

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Операция проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru