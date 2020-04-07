Япония передаст Украине противовирусный препарат, эффективный в лечении COVID-19

Япония бесплатно передаст Украине лекарственный препарат «Авиган», который уже доказал свою эффективность против гриппа нового типа, и может быть эффективным в лечении COVID-19.

Об этом сообщает японская газета «Йомиури» со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги. Издание добавляет, что Министерство иностранных дел Японии 7 апреля опубликовало решение о предоставлении препарата 20 странам, в том числе Украине, через ООН.

В эксклюзивном комментарии Укринформу посол Японии в Украине Такаши Кураи сообщил, что «Авиган» — признанный препарат для лечения гриппа нового типа, но эффективность его использования для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 пока не подтверждена, продолжаются клинические исследования.

«Многие страны выражают к нему свой интерес, поскольку есть сообщения об уменьшении вирусной нагрузки в результате использования препарата и улучшении симптомов у больных», — сказал посол. По его словам, Япония решила увеличить количество клинических исследований «Авигана» путем предоставления его на безвозмездной основе другим странам.

Как пояснил Такаши Кураи, передача медикаментов будет осуществляться через Управление ООН по обслуживанию проектов.

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Он также подчеркнул, что Япония уделяет большое внимание разработке и испытанию лекарств от COVID-19 и намерена усилить международное сотрудничество с правительственными и частными структурами, направленное на преодоление инфекции.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрированы 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли, выздоровели 28 пациентов.

В мире зафиксировано более 1,36 млн случаев инфицирования COVID-19, из них более 76 тыс. человек умерли, более 293 тыс. выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru