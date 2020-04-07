Карантин как челендж: Зеленский советует разобрать музей хлама — балкон

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев воспринимать вынужденное пребывание дома в связи с распространением коронавируса как челлендж и делать те вещи, которые постоянно откладывали "на завтра".

Об этом он отметил в видеообращении.

"Мы постоянно откладывали на завтра. Завтра пришло. Самое время сделать то, что мы давно хотели. Дорогие украинцы! Давайте воспринимать все это как челлендж. Мы все очень хотим иметь нормальное, человеческое лето. Не лето самоизоляции. А обычное. С морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немножко побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу над недугом", — сказал Президент.

Зеленский просит воспринимать пребывание дома как челлендж

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев воспринимать вынужденное пребывание дома в связи с распространением коронавируса как челлендж и делать те вещи, которые постоянно откладывали «на завтра».

Об этом он сказал в видеообращении.

"Мы постоянно откладывали на завтра. Завтра пришло. Самое время сделать то, что мы давно хотели. Дорогие украинцы! Давайте воспринимать все это как челлендж. Мы все очень хотим иметь нормальное, человеческое лето. Не лето самоизоляции. А обычное. С морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немножко побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу над недугом", — сказал Президент.

Он заверил, что знает, как непросто сидеть дома, и сравнил это состояние с фильмом "День сурка", когда каждый день вокруг один и тот же распорядок, одни и те же люди.

"Я понимаю, потому что и сам в такой ситуации. Сегодня здание на Банковой фактически стало нашим домом, потому что мы работаем почти круглосуточно. И единственное изменение картинки для меня — это пустые улицы рано утром и пустые улицы поздно ночью. Одинаковые. Семь дней в неделю", — рассказал Зеленский.

Он напомнил, что на улице можно подхватить вирус и принести его домой.

Глава государства просит граждан проводить карантин с пользой: поговорить с родителями, женой, детьми; подтянуть английский, прочитать новые книги или начать качать пресс. "И, конечно, разобрать уже наконец балкон — это музей хлама, который "нельзя выбрасывать, потому что когда-то точно пригодится", — добавил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и несколько других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрированы 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru