Карантин может частично действовать до сентября — Шмыгаль

Премьер-министр считает, что со второй половины мая нужно возвращать украинцев на работу, но вот отдельные меры карантина стоит продлить до сентября.

Такими планами Денис Шмыгаль поделился на встрече с некоторыми представителями фракции «Слуга народа», пишет «Лига.Новости» ссылаясь на свои источники.

Об этом передает «НБН«.

Так, по мнению премьера, ситуация с пандемией коронавируса не исчезнет за месяц-два, поэтому, возможно предстоит пролить карантин до сентября:

«Но это будет далеко не такой карантин, как сейчас. Просто, до сентября людей могут обязать носить маски в общественных местах. А так, уже со средины мая карантин могут ослаблять, чтобы люди возвращались на свои рабочие места».

Напомним, ранее мы писали, какие документы может требовать полиция во время карантина.