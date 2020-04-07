“Карантинная” Пасха: Зеленский напомнил о заповеди “любить ближнего”

Президент Владимир Зеленский пообещал помочь обеспечить трансляцию Пасхальных богослужений на телевизионных каналах и призвал украинцев вспомнить заповедь о любви к ближнему, и не создавать опасность для окружающих.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Уже в это воскресенье будут отмечат Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции для здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить заповедь Божью о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви — это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни", — отметил Президент.

Он рассказал, что находится в постоянном диалоге с главами всех церквей, и заверил, что государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома. "Надеюсь, что все главы церквей максимально будут способствовать такому решению. Ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан", — подчеркнул Президент.

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Зеленский пообещал вскоре более подробно рассказать об инициативах Пасхальных праздников в этом году.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения COVID-19, 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Фото: сайт Президента

По материалам: ukrinform.ru