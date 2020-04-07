Малюська рассказал о самом большом вызове для Минюста во время карантина

Самый большой вызов для Министерства юстиции во время эпидемии коронавируса — это обеспечение готовности тюрем и следственных изоляторов к противодействию инфекции.

Такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

«Самый большой вызов для Минюста во время эпидемии — обеспечить готовность тюрем и СИЗО к противодействию болезни», — подчеркнул он.

Малюська заметил, что учреждения исполнения наказаний — это закрытые территории с большой плотностью пребывания, наполненные людьми, чьё состояние здоровья часто существенно хуже граждан на свободе.

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«Рано или поздно вирус в пенитенциарную систему попадет. Скорее всего — через работников ГУИС, которые постоянно контактируют с окружающим миром и которые могут быть носителями болезни без проявлений симптомов. Пенитенциарка хронически недофинансировалась, и мы не можем уверить наперёд, что все будет идеально. Но мы сделаем всё, чтобы негативные последствия вируса были минимально возможные», — отметил министр.

Он опубликовал инфографику о мерах противодействия коронавирусу.

В одной из них отмечается, что на 6 апреля 2020 года среди осужденных и лиц, взятых под стражу, персонала ГУИС Украины и медицинских работников в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, на территории которых функционируют учреждения здравоохранения ЦОЗ ГУИС, случаи COVID-19 не зарегистрированы.

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В другой инфографике отмечается, что для обеспечения средствами индивидуальной защиты персонала ГУИС, осужденных и заключенных выделено 3,6 млн грн.

В Минюсте информируют, что поставка перчаток, масок и комбинезонов запланирована на 7 апреля, поставка дезинфицирующих средств — на 10 апреля. При этом отмечается, что дополнительно будут распределены 5 млн грн для мероприятий по противодействию коронавирусу.

Как сообщалось, по данным Worldоmeter, в мире заражены коронавирусом 1,344,859 человек, из них 278,330 выздоровели, 74,635 – умерли.

В Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru