Минздрав получил от Фонда Ахметова 300 тысяч экспресс-тестов

Фонд Рината Ахметова передал Минздраву 300 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

"К инициативе Минздрава о сотрудничестве с бизнесом присоединился Фонд Рината Ахметова. Организация передала 300 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Тесты будут распределены между государственными больницами по всей Украине и будут использоваться исключительно бесплатно", — говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили, что планируется закупка еще не менее 200 аппаратов ИВЛ и другого оборудования для больниц.

Как сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко, Донетчина получила 50 тысяч тестов для выявления COVID-19.

"50 тысяч быстрых тестов для выявления коронавируса COVID-19 передал Фонд Рината Ахметова Донецкой области, они будут распределены по больницам области", — сообщил глава области.

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Он отметил, что государство сконцентрировало усилия и ресурсы, чтобы преодолеть пандемию, и ему приятно отметить, что эти усилия поддерживают и представители крупного бизнеса.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрированы 1462 случая заражения коронавирусом 45 человек умерли, выздоровели 28 пациентов. В Донецкой области подтверждены 9 случаев COVID-19: 6 — в Мариуполе, 1 — в Бахмуте, 1 — в Белозерске и 1 — в Дружковке, летальный.

Фото: Минздрав, Павел Кириленко, ФБ

По материалам: ukrinform.ru