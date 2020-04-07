Минздрав призывает участвовать в информкампании #ПідтримуюЛікарів

Министерство здравоохранения Украины призывает всех неравнодушных присоединиться к информационной кампании #ПідтримуюЛікарів и выражать им благодарность за то, что находятся на передовой борьбы с COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Тelegram-канал Коронавирус_инфо.

«Минздрав Украины призывает участвовать в информационной кампании #ПідтримуюЛікарів и выражать благодарность медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19 в Украине», — говорится в сообщении.

Врачи, фельдшеры и медсестры ежедневно ходят на работу, рискуя собственной жизнью и здоровьем, но понимая, что от них зависит жизнь других, напоминают в Минздраве.

Читайте также: Противодействие коронавирусу: Зеленский провел совещание с мэрами и главами ОГА

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли, выздоровели 28 пациентов.

По материалам: ukrinform.ru