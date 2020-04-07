Мы не сможем удержать Донбасс — террорист Ходаковский заявил о провале планов псевдореспублик «Л/ДНР»

Бывший боевик «ДНР», основатель террористического батальона «Восток» Александр Ходавковский заявил, что у «Л/ДНР» не хватит ресурсов, чтобы захватить всю Левобережную Украину. Более того, вряд ли им удастся взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, как они мечтали.

Об этом он поведал в интервью пророссийскому изданию, пишет «НБН» ссылаясь на «Обозреватель«.

Ходаковский рассказал, что на данный момент линия фронта ОРДЛО близко 360 км:

«Здесь расположены два армейских корпуса и промежуточные подразделения. Это всё, в основном, внутренние войска «МВД». Если мы начнем наступление и попытаемся взять весь Донбасс, то это уже 720 км фронта. Если всю Левобережную Украину — 1400 км фронта».

Как отметил террорист, если они вдруг решать наступать, то для этого им понадобятся ресурсы… А сейчас они едва могут удержать ту линию фронта, которая есть. Говорить о чем-то большем нет смысла:

«У нас нет даже второй линии фронта. Мы с 2014 года не наращивали численность нашей армии».

Поэтому, отметил Ходаковский, чтобы пойти в наступление боевикам ОРДЛО надо будет объявить мобилизацию. Ведь без этого они не смогут захватить даже все населенные пункты в Донецкой и Луганской областях:

«У Украины сейчас больше ресурсов, чем у нас. Обеспечением ВСУ занимается целое государство. У них всё время обучения, подготовки… Одни заходят, другие выходят. Украинские заводы производят дорогие ПТУРы… Кнопку нажал — и вылетело изделие, стоимостью как автомобиль. Проще говоря, у них нет дефицита вооружения, техники. А нам всего этого не хватает. Особенно людей. У нас очень мало людей».

Напомним, ранее мы писали, что Ходаковский похвалился тем, что Донбасс превратился в тюрьму.