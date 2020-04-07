Никаких прямых переговоров: Кулеба «открестился» от консультативного совета с ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что если консультативный совет и будет создан, то только в рамках политической рабочей подгруппы и без изменения структуры трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Говоря о протоколе, подписанном Ермаком, министр сказал, что он не является международно-правовым документом.

«Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи», — пояснил он.

Просто, по словам Кулебы, Россия последние шесть лет ищет причины для оправдания своей агрессии против Украины.

«Структура Трехсторонней контактной группы не меняется. И мы не планируем ее изменение. Она состоит из России, которая напала на Украину, из Украины, которая защищается и из ОБСЕ, которая между ними по середине», — отметил министр.

Он добавил, что никогда не поддерживал и не будет поддерживать прямые переговоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

Ранее сообщалось о том, что Кремль выбросил белый флаг.