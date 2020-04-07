Падение иностранной валюты продолжается: НБУ обновил курс на 7 апреля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 7 апреля 2020 года. Доллар подешевел на 14 копеек, а евро потерял в цене сразу 52 копейки.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 7 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,23 гривен, что на 14 копеек ниже курса предыдущего банковского дня. Евро подешевел на 18 копеек и стоит сегодня 29,38 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 7 апреля:

1 доллар США стоит 27,2365 гривен;

1 евро – 29,3827 гривен;

1 российский рубль – 0,3563 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 26,6 — 26,8 гривны за 1 доллар, продажа 27,2 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 6 апреля 2020 года.