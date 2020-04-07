Паломников-хасидов из Украины в Израиль вывезут спецрейсом

Завтра, в среду, паломников-хасидов, которые находились в Умани и изъявили желание вернуться в Израиль, вывезут спецрейсом.

Об этом объявил на брифинге председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, сообщает корреспондент Укринформа.

"Рейс будет организован завтра. По нашим данным, согласились добровольно покинуть территорию Украины около 150 человек", — отметил председатель ОГА.

Он добавил, что окончательно списки еще уточняются.

По словам Боднара, среди желающих выехать есть люди, больные коронавирусом. Их перемещение будет происходить согласно украинскому законодательству, постановлениям Кабмина Украины и решениям комиссии по ТЭБ и ЧС.

Глава Черкасщины призвал не создавать ажиотаж вокруг этого вопроса и не делить людей по их вере и гражданству.

В Умани пока введен особый режим въезда-выезда. На прошлой неделе там умер паломник-хасид, у которого обнаружили коронавирусную инфекциею. Его жена и шестеро детей находятся на самоизоляции, у некоторых из них также обнаружен COVID-19.

Ранее председатель Уманского городского совета Александр Цебрий сообщал, что вопрос о выезде паломников-хасидов обсуждался на рабочем совещании с представителями Офиса Президента Украины, посла Государства Израиль Джоэля Лиона, главного раввина Украины Моше Реувена Азмана и главного раввина Умани Якова Джана. По ее результатам организован чартерный рейс на Тель-Авив, а также организовано тестирование лиц с подозрением на COVID-19. Тесты закуплены самими паломниками. Больные с незначительными проявлениями будут отправлены в Израиль, а средней тяжести — транспортированы в Киев.

Также было принято совместное обращение-призыв к верующим, которые остаются в городе, с требованием соблюдать все решения, правила и рекомендации, принимаемых на период карантинных мероприятий.

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Как сообщал Укринформ, в Умани от COVID-19 умер 47-летний гражданин США, который прибыл в Украину в качестве паломника. 3 апреля на инфицирование коронавирусом проверялась его семья — жена и шестеро детей. Семья прибыла из Лондона 11 марта, установлены 50 контактных лиц, которые находятся на самоизоляции.

Умерший имел тяжелую сопутствующую патологию, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.

Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массовых паломничеств последователей его учения. Осенью, на празднование иудейского Нового года, сюда приезжают 20-30 тыс. паломников.

По материалам: ukrinform.ru