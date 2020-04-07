Пенсионеры могут оплатить “коммуналку” через почтальона

Люди старше 60 лет должны оставаться дома на период карантина, поскольку являются в группе повышенного риска, поэтому и требуют самоизоляции в определенном ими месте.

Об этом говорится в разъяснении относительно ограничений на период карантина для людей старше 60 лет, опубликованном на Правительственном портале.

"Люди старше 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают. Люди почтенного возраста находятся в группе повышенного риска, следовательно — требуют самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были старше 60 лет", — говорится в сообщении.

В Правительстве уточняют, что оставаться дома должны все лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме тех, которые осуществляют мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, и обеспечивают деятельность объектов критической инфраструктуры. Если ваш работодатель не относится к этим двум исключениям, он обязан перевести вас на режим удаленной работы в определенном вами месте самоизоляции или предоставить отпуск на период карантина.

Отмечается, что пожилым людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Они так же должны придерживаться масочного режима и иметь при себе удостоверение личности.

"Кроме того, у вас есть возможность обратиться в Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства. Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение. Это, в частности, касается приобретения и доставки продуктов питания и лекарств социальными работниками», — добавляют в Правительстве.

Также сообщается, что частоту выхода на улицу контролирует сам человек пожилого возраста при условии соблюдения рекомендаций, но делать это надо как можно реже и планировать закупки на как можно длительній временной период.

"А наличие документов позволит проверить, не должно ли лицо быть на самоизоляции или обсервации, а также не нарушило ли оно разрешенное расстояние в 2 км от определенного места самоизоляции. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют структурные подразделения МВД", — отмечают в Кабмине.

В Правительстве также напоминают, что оплатить жилищно-коммунальные услуги пожилым людям можно дистанционно через существующие онлайн-сервисы. Кроме того замечают, что в ближайшие дни правительством будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрируется в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желают оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", — добавляют в Кабмине.

Получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальных услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

Если у пожилого человека появились симптомы коронавирусной болезни, то в Кабмине советуют звонить семейному врачу и не идти к нему физически, не сидеть в очереди на прием.

"Если у вас высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, другие симптомы, а к семейному врачу дозвониться не получается, или у вас не подписана декларация — вызывайте скорую (103), или звоните на «горячую» линию 1545 и оставьте контактную информацию о себе", — отмечают в Кабмине.

Как сообщалось, в Украине с 6 апреля ужесточились требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

Кабинет министров опубликовал постановление № 255 от 2 апреля об усилении карантинных мероприятий в Украине, которые будут действовать с 6 по 24 апреля.

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В частности, во время карантина действует запрет на: пребывание в общественных местах без маски или респиратора; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок; проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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Также в постановлении устанавливается, что среди лиц, нуждающихся в самоизоляции, есть лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

По материалам: ukrinform.ru