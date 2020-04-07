Подозрение Стерненко будет в любом случае — Венедиктова

Подозрение одесскому активисту Сергею Стерненку, который в 2018 году смертельно ранил своего нападавшего, будет объявлено.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Смотрите, в отношении Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение… 115-я — это убийство, 118-я — это убийство с целью самозащиты. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор ", — подчеркнула она.

Венедиктова отметила, что для нее это дело является резонансным — "как дело в отношении активистов и ситуации по защите активистов".

"А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить, и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно завершится. Вопрос в квалификации", — заявила она.

Квалификация дела, как отметила руководитель Офиса генпрокурора, будет определена, в частности, на основе экспертизы, результаты "которой только пришли".

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Как сообщалось, вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на 23-летнего Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля. А позже — также государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко осуществляется процессуальное руководство по трем уголовным производствам, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

В марте 2020 года ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на общественного активиста Сергея Стерненко.

Правозащитники отметили, что Стерненко является юристом и общественным деятелем, который противостоит коррумпированной местной власти в захвате земель и незаконных застройках в Одессе: "есть серьезные основания считать, что одесская полиция причастна к саботажу расследования нападений на активиста".

Правозащитники считают, что после смены генерального прокурора и назначении на эту должность Ирины Венедиктовой появилась опасность, что Стерненко "вместо пострадавшего могут сделать подозреваемым".

По материалам: ukrinform.ru