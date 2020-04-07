Посольство Финляндии не подтверждает информацию о чартерах для украинских заробитчан

В посольстве Финляндии в Украине заявили, что информация СМИ о планах правительства относительно организации чартерных рейсов для перевозки украинских сезонных работников не подтверждена финскими официальными органами.

Об этом посольство написал в Facebook.

"️Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию. Однако эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами", — сказано в сообщении.

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Отмечается, что посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

По материалам: ukrinform.ru