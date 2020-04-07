«Школа онлайн» в первый день работы собрала более 3,3 миллиона зрителей

Первый день работы "Всеукраинской школы онлайн" продемонстрировал успешность замысла, в частности наблюдаются высокие показатели просмотров телеканалов, транслирующих уроки.

Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии Президента.

"Со вчерашнего дня в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» с видеоуроками для учащихся 5-11-х классов. Первый день инициативы продемонстрировал успешность замысла с запуском нового формата получения знаний. Свидетельство тому — высокие показатели просмотров телеканалов, транслирующих уроки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно «Всеукраинскую школу онлайн». Общая аудитория первого дня проекта — более 3,3 млн «учеников» разного возраста.

Также сообщается, что на официальной YouTube-страничке Минобразования количество просмотров за последние двое суток достигло почти двух миллионов. Наиболее популярными здесь стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

"Однако, безусловно, главным критерием является множество положительных отзывов учеников, родителей и учителей. Они — бесценны. Офис Президента благодарит всех, кто принял участие в новом формате обучения школьников, который мы запустили в условиях карантина вследствие распространения COVID-19", — добавили в ОП.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время к инициативе присоединяются и другие телеканалы и медиаплатформы. В частности, онлайн-уроки станут доступными для просмотра на «Киевстар ТВ». Также продолжаются соответствующие переговоры с региональными каналами.

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Как сообщалось, в 10 часов утра 6 апреля для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

Все уроки можно посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube, на Медиасервис и интернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНИАН, а также на Megogo и oll.tv, на которых уроки «Всеукраинской школы онлайн» будут бесплатно доступны даже для незарегистрированных пользователей.

Запуск проекта состоялся по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. К подготовке и запуску «Школы» присоединились МОН Украины, парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций, общественный союз «Освитория», а также 40 педагогов. Съемки уроков проходят в Новопечерской школе г. Киева.

Между тем карантин, начавшийся в Украине 12 марта из-за эпидемии коронавируса, правительство продолжило минимум до 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru