В Украине летальность от коронавируса составляет 2,6% — Ляшко

Общество
Таисия Слепцова0

В Украине летальность от коронавируса составляет 2,6% - Ляшко

В Украине на сегодня летальность от коронавируса на уровне 2,6%.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня в Украине летальность 2,6%. Мы видим и отмечаем, что больше всего умирают люди старшего пожилого возраста. Люди от 50-ти и старше сегодня составляют у нас 84-85% всех летальных случаев. Люди старше 60-ти составляют 52 и более процентов. В частности люди, которые умерли от коронавируса, имеют хронические заболевания", — сказал Ляшко.

Читайте также: Ляшко сказал, когда инфицированные коронавирусом опаснее всего в эпидемическом отношении

По его словам, именно хронические заболевания приводят к осложнениям, которые несовместимы с жизнью.

Ляшко отметил, что сейчас в разных странах разная летальность от коронавируса. В частности, в Италии и Испании более 10% среди больных COVID-19 имеют летальные последствия. В то же время Германия показывает 1,9% летальных случаев.

Читайте также: Минздрав отныне один раз в день будет публиковать данные по заболеваемости COVID-19

Ляшко добавил, что когда начиналась вспышка коронавируса в Китае, летальность там была на уровне 3%.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 6 апреля зафиксированы 1319 случаев заболевания COVID-19, из них 38 летальных, 28 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru


загрузка...

Похожие материалы

Литва примет два десятка школьников из Донбасса

Таисия Слепцова

Из Турции отправляется паром, которым украинцы могут вернуться домой

Таисия Слепцова

Аваков сказал, что именно поможет “забить” аптеки дешевыми антисептиками

Таисия Слепцова

Добавить комментарий