В Украине появилась медаль за борьбу с пандемией

В Украине появится специальная наградная медаль «За самоотверженный труд в борьбе с пандемией». Награждать ею будут врачей, полицейских, волонтеров, чиновников и всех тех, кто организует борьбу с пандемией и принимает в ней активное участие.

Об этом сообщил Александр Сопов — директор ПТО «Орден» на онлайн-брифинге, который транслировался на YouTube-канале Укринформа.

«Медаль «Честь и служба» предназначена для тех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни направляет усилия на борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас охватила весь мир», — сказал Сопов.

Он рассказал, что эта награда будет международной, поэтому надпись на ней сделана на латыни.

Он сообщил, что уже изготовлены 500 медалей и условием награждения, кроме направленного на электронный адрес ВТО «Орден» наградного листа, должна быть статья или видеосюжет в СМИ или в интернет-пространстве о самоотверженном труде номинанта.

«Право наградить героя вместе с лицом, подписавшим представление, предоставляется автору статьи, ведь именно он несет моральную ответственность за правдивость публикации. Процедура награждения должна осуществляться с соблюдением всех норм карантина», — отметил Сопов.

По его словам, заявка на украинскую медаль уже поступила из Испании, и этим опытом заинтересовались во Франции, Казахстане и России.

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Сопов провел параллель между знаком народного почета «Честь и служба» 2020 года и медалью «За прекращение чумы в Одессе 1837 года». Тогда так же награждали всех причастных к борьбе с недугом.

«Тогда было изготовлено 340 золотых и 117 серебряных медалей. Награждались офицеры, врачи, медицинские чиновники, купцы, фельдшеры, чиновники, канцеляристы и другие горожане. Умерло от чумы 108 человек, борьба длилась 5 месяцев, но уже через 2 месяца был последний случай заболевания и дальше только карантин. То есть это была очень мощная работа», — рассказал Сопов.

ВТО «Орден» — производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ВТО «Орден» государственные и ведомственные награды утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.

По материалам: ukrinform.ru