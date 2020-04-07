В Украине запустили электронный студенческий билет

В мобильном приложении "Дія" Министерства цифровой трансформации Украины теперь есть и электронный студенческий билет.

Об этом Минцифры сообщает в Telegram.

"Теперь можно не беспокоиться о том, что забыли студенческий дома, ведь электронная версия имеет такую ​​же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если он уже есть, и проверить отображается ли е-студенческий", — говорится в сообщении.

После карантина, уверяют в Минцифры, по студенческому в смартфоне можно будет:

— получить скидку в 50% на проезд по железной дороге в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;

— зарегистрироваться на рейс в пределах страны;

— воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры (это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании);

— получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;

— в некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.

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В министерстве добавили, что 10 тысяч студентов почти три недели тестировали цифровой студенческий билет.

Как сообщалось, бренд и концепция приложения «Дія» были представлены 27 сентября 2019 года в Киеве. Предусматривается, что он объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тысяч украинцев, подавших заявки.

Приложение "Дія" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и ПриватБанка.

«Дія» работает как при наличии интернета, так и в оффлайн-режиме.

По материалам: ukrinform.ru