В Украине заработало приложение для контроля обсервации: за его неиспользование — штраф

Приложение "Дія" планируют использовать для проверки соблюдения условий карантина, а за нарушение его условий могут штрафовать.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос: "Если человек не будет устанавливать приложение или устанавливает, но не пользуется, каковы возможные последствия?", сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 211, которое приняли 11 марта, то это, по сути, является нарушением режима карантина. Там уже от количества его нарушения зависит этот штраф, который человек будет платить", — сказал чиновник.

Федоров добавил, что есть определенное время, за которое человек должен пройти проверку в приложении, однако не уточнил, сколько именно.

Как сообщалось, бренд и концепция приложения были представлены 27 сентября 2019 года в Киеве. Именно тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

Читайте также: Сколько штрафов уже взыскали с нарушителей карантина: брифинг Кличко

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тысяч украинцев, подавших заявки.

Приложение "Дія" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и ПриватБанка.

"Дія" работает как при наличии интернета, так и в офлайн-режиме.

Ранее Кабинет министров обязал Министерство цифровой трансформации до 5 апреля 2020 года разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и обсервации людьми, которые нуждаются в таких противоэпидемических мероприятиях.

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрировано 1462 случая заражения COVID-19, 45 человек умерли, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru